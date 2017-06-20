Нардеп померялся "парадами" с ЛГБТ: показал снимок с полуобнаженными помощницами (фото)

Народный депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук выступил за традиционные ценности и семью и опубликовал снимок в компании очаровательных девушек. Фотография появилась на странице нардепа в Facebook.

"В завершении вчерашней темы. Я и мой парад! Мы за традиционные ценности и семью", - отметил он.

Компания из 9 девушек обступила Игоря Владимировича. Некоторые девушки в купальных костюмах. На заднем фоне - бассейн.

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Судя по отмеченным в Facebook персоналиям, на фото рядом с Мосийчуком - преимущественно, помощницы нардепа из Радикальной партии. Это Ольга Виноградова, Дарья Бондаренко, пресс-секретарь Олега Ляшко Ярослава Пугачова, фотограф Анна Сенник, а также члены семьи радикала, пишет "Страна.ua".

Напомним, что народный депутат из "Радикальной партии" Игорь Мосийчук женился в третий раз. Его супругой стала 34-летняя одесситка Владлена Карпенко, которая работала когда-то помощницей Мосийчука.

В партии Ляшко выступили против ЛГБТ-парада в Киеве.