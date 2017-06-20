В Украине ликвидировали несоответствие в зарплатах пограничников, которые участвуют в АТО – ГПСУ

В Украине ликвидировали диспропорцию в выплатах за участие в контртеррористической операции между военнослужащими Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Читайте такжеВ Мариуполе отметили третью годовщину освобождения города от боевиков (фото)Приказом Министерства внутренних дел были внесены изменения к Инструкции о порядке и размерах выплаты вознаграждения военнослужащим Госпогранслужбы за непосредственное участие в военных конфликтах или антитеррористической операции, других мероприятиях в условиях особого периода.

Документ предусматривает увеличение действующих размеров вознаграждения начиная с 1 апреля этого года.

«Теперь пограничники, которые находятся на линии боевого соприкосновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона будут получать до 7500 грн, а в других местах дислокации в пределах определенного района военного конфликта - до 3500 грн.

Как отметили в ГПСУ, для реализации норм приказа администрация ведомства уже профинансировала органы охраны государственной границы Восточного регионального управления для выполнения доплаты вознаграждения за апрель и май 2017 года.

«Сейчас причитающиеся суммы вознаграждения военнослужащим уже выплачены», - добавили в Госпогранслужбе.