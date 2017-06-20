Машинисты в Кременчуге объявили "итальянскую забастовку" с требованием поднять зарплату на 100%

Машинисты локомотивного депо станции «Кременчуг» Полтавской области объявили так называемую «итальянскую забастовку».

Как сообщили УНИАН в свободном профсоюзе станции «Кременчуг», сегодня в 5.00 утра профсоюз вместе с машинистами в локомотивном депо начали забастовку. Протест проходит в поддержку бессрочной акции пикетирования Свободного профсоюза железнодорожников Украины, которая до сих пор продолжается под стенами админздания «Укрзализныци».

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Главное требование участников акции - поднятие зарплаты железнодорожникам на 100%.

Протест проходит в форме так называемой «обструкции» или «итальянской забастовки», заключающейся в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил - ни на шаг не отступая от них и не выходя за их пределы.

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По мнению его организаторов, такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как «работать строго по инструкциям практически невозможно, и, вкупе с бюрократическим характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности и, соответственно, к крупным убыткам для предприятия». При этом, отмечают они, с «итальянской забастовкой трудно бороться с помощью антизабастовочных законов, а привлечь к ответственности инициаторов практически невозможно, поскольку формально они действуют в строгом соответствии с Трудовым кодексом Украины».

«В настоящее время ни один вывозной локомотив не уехал из депо «Кременчуг» и не получится, пока вопрос не будет решен. С утра 6 электровозов не выехали из депо. Тут находится начальник локомотивного депо Юрий Дон, но он с нами не общается», - сообщили участники акции.

Не смотря на «итальянскую забастовку», пассажирские поезда из Кременчуга пока отправляются по расписанию.

«Пока задержки поездов не было, хотя предпосылки к этому есть. Если что - на замену кременчугским локомотивам, которые не выпускают из депо, приедут локомотивы с другой станции»,- сказали в руководстве станции «Кременчуг».

А вот проводники пригородных поездов обеспокоены. Им рассказали об «итальянской забастовке» и предупредили, что будут сообщать все новости дополнительно.

«Не хотим, чтобы пассажиры сели в вагон, а нам не дали локомотива, и люди от жары умирали»,- сказала одна из проводниц.

Как сообщалось, это уже не первый протест кременчугских железнодорожников. В конце марта свободные профсоюзы машинистов локомотивное депо «Кременчуг» проводили подобную забастовку, в которой приняли участие полторы сотни железнодорожников.