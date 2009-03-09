Инвесторы вывели из Польши свыше 5 млрд. долларов
Возможны проблемы при продаже облигаций
Зарубежные инвесторы в прошлом году из-за замедления экономического развития Польши, вызванного мировым финансовым кризисом, вывели из страны свыше 5 млрд. долл., вложенных ранее в государственные облигации.
Как пишет Rzeczpospolita, продажа государственных облигаций на такую значительную сумму стала рекордом для Польши и может привести к проблемам с запланированным привлечением иностранного капитала в этом году.
«Польша может иметь проблемы при продаже своих облигаций. Из-за меньшего спроса мы будем вынуждены увеличивать процент по государственным ценным бумагам, что дорого обойдется для бюджета страны», - сказал изданию главный экономист BRE Banku Эрнест ПИТЛЯРЧИК.
По данным газеты, иностранные инвесторы начали массово распродавать польские облигации в октябре прошлого года, когда только за один месяц Польша потеряла свыше 2 млрд. долл.
«Иностранные инвесторы стали терять доверие к странам нашего региона», - сказал бывший заместитель главы польского Нацбанка Анджей БРАТКОВСКИЙ, который также отметил, что ситуацию осложняет ослабление польского злотого.
Rzeczpospolita отметила, что стоимость облигаций, приобретенных иностранными инвесторами в прошлом году, уменьшилась на 25%.
Министерство финансов Польши признает проблемы с продажей гособлигаций, а эксперты прогнозируют продолжение вывода иностранного капитала из страны.
Газета также отметила, что стоимость выведенного в прошлом году иностранного капитала из страны больше, чем запланированный в этом году дефицит бюджета - около 4,9 млрд. долл. (по нынешнему курсу).
Как сообщал УНИАН, из-за замедления развития польской экономики правительство в начале февраля сократило расходы нынешнего бюджета на 5,6 млрд. долл. - до около 90 млрд.
В текущем году эксперты прогнозируют замедление темпов роста ВВП Польши до 0-2% с около 4,8% в прошлом.
В 2007 году польский ВВП вырос на 6,5% - до более 420 млрд. долларов.