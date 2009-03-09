В Украине завтра ожидается мокрый снег и дождь

Завтра, 10 марта, в Украине облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в южной части ночью без существенных осадков, днем дождь.

На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге и в Приазовье 2-7° тепла; днем 1-6°, в южной части 8-13° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве и Киевской области ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.