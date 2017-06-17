Накануне Марша Равенства хакеры взломали сайт ЛГБТ-организации: участникам угрожают расправой

Накануне проведения Марша Равенства в Киеве хакеры взломали сайт ЛГБТ-организации "Гей-альянс Украина", участникам угрожают расправой. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Одной из печальных новостей сегодняшнего дня является то, что злоумышленники взломали наш сайт upogau.org, предварительно отправив на наш электронный адрес письмо с угрозами. Сейчас мы пытаемся исправить ситуацию", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" намерен блокировать киевский марш за права ЛГБТ. Националистические силы не считают проведение марша ЛГБТ-сообщества защитой прав человек и попытаются его заблокировать. При этом обещают не нападать на участиков "КиевПрайда"