В Киеве националисты разогнали акцию с "титушками" против переименования проспекта Ватутина

На проспекте генерала Ватутина в Киеве на акции против переименования его в честь Шухевича произошли столкновения между националистами и участниками акции против переименования, сообщает Громадське.

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Как рассказал журналистам заместитель главы партии «Национальный корпус» Назар Кравченко, участникам акции против переименования проспекта платили деньги.

«Наши активисты изъяли блокнот, в котором записаны выплаты участникам акции против переименования проспекта. Акцию сопровождали «титушки» , они и начали драку с нашими активистами», - сказал он.

Кравченко также сообщил, что в результате столкновений несколько человек из «Национального корпуса» были задержаны.

Как сообщили в партии «Социалисты», националисты сорвали их флешмоб.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Окружной административный суд Киева 12 июня запретил Киевской городской раде подписывать и публиковать решения о переименовании проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича до вынесения решения по иску экс-регионалки Ирины Бережной.