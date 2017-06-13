Переименование проспекта Ватутина в Шухевича отложено до рассмотрения дела в суде

Окружной административный суд Киева запретил городским властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Ватутина в Шухевича от 1 июня до рассмотрения этого вопроса в суде по сути.

Об этом сообщили на своих страницах в Facebook экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная и ее мать Елена Бережная, возглавляющие , организацию "Антифашистская правозащитная лига".

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Елена Бережная призвала своих сторонников подписывать петицию против переименования, которая пока что набрала лишь половину голосов.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта имени Генерала Ватутина в проспект имени главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил: «В конце этого месяца будем отмечать 110 лет со дня рождения Романа Шухевича. А в начале - решением Киевсовета получили улицу его имени».