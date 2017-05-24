В Днепропетровской области на ВНО абитуриентов обыскивали металлодетектором
Полиция металлодетектором проверяла абитуриентов на наличие мобильных устройств для считывания, накопления или передачи информации и шпаргалок.
Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.
23 мая полиция охраны в Днепропетровской области охраняла восемь пунктов центра тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием направлений подготовки "медицина" и "фармация" и 58 пунктов, где проводится Внешнее независимое оценивание.
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Полиция металлодетектором проверяла абитуриентов на наличие мобильных устройств для считывания, накопления или передачи информации и шпаргалок.
Полицейскими было выявлено восемь абитуриентов, которые имели при себе телефоны. Их отстранили от прохождения ВНО.