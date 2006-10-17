Погода на 18-22 октября

Завтра на территории Украины переменная облачность, без осадков, лишь в восточных областях и Приазовье ночью небольшие, днем умеренные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью в западных, северных и местами центральных областях 1-6° мороза, на остальной территории от 1° мороза до 4° тепла, на юге Крыма 6-9° тепла; днем 4-9°, на крайнем юге и западе до 13° тепла.

19-20 октября облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь 20 октября днем на крайнем западе местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Температура ночью 19 октября от 1° тепла до 4° мороза, в южной части, а 20 октября в Украине от 1° мороза до 4° тепла, на побережье морей 6-11° тепла; днем 11-16°, 19 октября в центральных и северных областях 9-14°, 20 октября на юге страны до 18°; в восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла.

21 октября в западных и северных областях, 22 октября в Украине, кроме западной и восточной части, ожидается небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью повысится до 3-8° тепла, на юге местами до 11°, в восточных областях 0-5° тепла; днем существенно не изменится.

Завтра в Киеве и области переменная облачность, без осадков. Температура в Киеве ночью 2-4°мороза, днем 5-7° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла.

19-20 октября облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура 19 октября ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла; 20 октября ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 11-16°тепла.

21-22 октября в столице и области временами небольшой дождь, лишь ночью 21 октября без существенных осадков. Температура ночью повысится до 3-8° тепла, днем существенно не изменится.