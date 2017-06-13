В Казахстане карту Украины без Крыма уже успели зарисовать

В Казахстане зарисовали скандальные карты России и Украины, на которых полустров отошел к РФ.

Фотографии исправленных арт-объектов выложил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте такжеБританское издание назвало Крым российским

"Неверных карт в Астане больше нет. За подлинность изображения Кремля не отвечаем", - написал министр.

Невірних мап в Астані більше немає. За автентичність зображення Кремля не відповідаємо :) pic.twitter.com/8XJ47AXTfy — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 июня 2017 г.

<iframe width="720" height="576" src="https://ovva.tv/video/embed/m2WP6UXC" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Как сообщал УНИАН, в центре казахстанской столицы в рамках Астана арт-фесте разместили 84 фигуры с флагами и символикой различных стран. Карту Украины изобразили без Крыма, зато на карте России полуостров появился.