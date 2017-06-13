В Казахстане карту Украины без Крыма уже успели зарисовать

12:35, 13 июня 2017
Общество
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Фотографии исправленных арт-объектов выложил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Карту Украины изобразили без Крыма / Twitter Павла Климкина

В Казахстане зарисовали скандальные карты России и Украины, на которых полустров отошел к РФ.

Фотографии исправленных арт-объектов выложил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Неверных карт в Астане больше нет. За подлинность изображения Кремля не отвечаем", - написал министр.

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Как сообщал УНИАН, в центре казахстанской столицы в рамках Астана арт-фесте разместили 84 фигуры с флагами и символикой различных стран. Карту Украины изобразили без Крыма, зато на карте России полуостров появился. 

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Теги: #карта Украины без Крыма