В угоду Путину в Казахстане появилась карта Украины без Крыма - МИД готовит ноту протеста (видео)

В центре казахстанской столицы в рамках Астана арт-фесте разместили 84 фигуры с флагами и символикой различных стран. Карта Украины оказалась без Крыма.

Зато на карте России полуостров появился. К тому же заметно, что карты перерисовали, говорится в сюжете ТСН.

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И, вероятно, это произошло перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества, на который в Астану приезжал Путин, ведь от начала карты стран на фигуры нанесли правильно.

МИД Украины уже готовит ноту протеста Казахстану из-за нарушения международного права.

Ранее известный британский таблоид The Daily Mail назвал Крым российским. Речь идет о материале, в котором рассказывается о взрыве бомбы времен Второй мировой войны в оккупированном Севастополе.

В новости речь идет об инциденте, который произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, "на юго-западе России".