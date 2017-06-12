Вы уже запланировали первую "безвизовую" поездку в Европу? – опрос УНИАН

14:29, 12 июня 2017
Общество
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11 июня 2017 года наконец-то вступил в силу долгожданный безвизовый режим Украины с ЕС.

Наконец украинцы могут путешествовать в Европу без виз / фото УНИАН

Долгожданный безвизовый режим Украины со странами Европейского Союза 11 июня 2017 года наконец заработал. По этому поводу УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, запланировали ли они уже свою первую "безвизовую" поездку в Европу.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пограничной службы Украины, за первый день действия "безвиза" правом въехать в страны ЕС без виз воспользовались почти 2 тысячи украинцев.

11 июня в аэропортах и на вокзалах украинцев торжественно провожали в ЕС - с оркестрами и другими праздничными атрибутами.

В то же время на украинско-словацкой границе в этот день символические "двери в Евросоюз" открыл президент Украины Петр Порошенко со своим словацким коллегой Андреем Киской.

Ранее УНИАН подготовил информационное видео, как правильно путешествовать по Европе без виз.

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Новость в сюжете: Годовщина безвиза Украины с ЕС
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