Вы уже запланировали первую "безвизовую" поездку в Европу? – опрос УНИАН

Долгожданный безвизовый режим Украины со странами Европейского Союза 11 июня 2017 года наконец заработал. По этому поводу УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, запланировали ли они уже свою первую "безвизовую" поездку в Европу.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пограничной службы Украины, за первый день действия "безвиза" правом въехать в страны ЕС без виз воспользовались почти 2 тысячи украинцев.

11 июня в аэропортах и на вокзалах украинцев торжественно провожали в ЕС - с оркестрами и другими праздничными атрибутами.

В то же время на украинско-словацкой границе в этот день символические "двери в Евросоюз" открыл президент Украины Петр Порошенко со своим словацким коллегой Андреем Киской.

Ранее УНИАН подготовил информационное видео, как правильно путешествовать по Европе без виз.