Правом въехать в страны ЕС без виз воспользовались почти 2 тысячи украинцев
Из них 78% пересекли границу на автомобиле и только 22% прилетели в Европу самолетом.
Почти 1900 украинцев пересекли границы стран Европейского Союза без виз.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.
"Утренние цифры по безвизу... По состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. 22% - в пунктах пропуска для авиационного сообщения. По-прежнему самым популярным направлением остается Польша. 63% украинцев начали знакомство с Европой именно из этой страны", - написал Слободян.
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Он также сообщил, что украинцам всего дважды было отказано в пересечении границы. В обоих случаях - за предыдущие "грехи" в отношениях с миграционным законодательством на территории стран ЕС.
Как сообщал УНИАН, в полночь вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.