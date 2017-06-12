Правом въехать в страны ЕС без виз воспользовались почти 2 тысячи украинцев

Почти 1900 украинцев пересекли границы стран Европейского Союза без виз.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

"Утренние цифры по безвизу... По состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. 22% - в пунктах пропуска для авиационного сообщения. По-прежнему самым популярным направлением остается Польша. 63% украинцев начали знакомство с Европой именно из этой страны", - написал Слободян.

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Он также сообщил, что украинцам всего дважды было отказано в пересечении границы. В обоих случаях - за предыдущие "грехи" в отношениях с миграционным законодательством на территории стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, в полночь вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.