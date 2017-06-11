Порошенко и президент Словакии открыли на границе символическую дверь в Евросоюз (фото)

Президенты Украины и Словакии Петр Порошенко и Андрей Киска приняли участие в символической церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны.

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Как передает корреспондент УНИАН, лидеры государств на пропускном пункте «Ужгород» в Закарпатской области открыли символическую «дверь» в Европу.

После церемонии президенты Украины и Словакии начали переговоры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.