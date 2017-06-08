Через неделю после покушения Осмаев вышел из больницы

"Адама Осмаева выписали из больницы. Он в вышиванке и в хорошем настроении. С ним его жена Амина Окуева. Именно она нейтрализовала киллера и оказала первую помощь мужу", - написала в Facebook журналистка Эльвина Сейтбулаева.

"Осмаев считает, что заказчик это восточный сосед, а именно Путин. Исполнители могут быть разные, не исключает, что среди них Кадыров", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

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«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Окуева сообщала, что у ее мужа в результате ранения повреждена печень, легкие, разорвана диафрагма.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

3 июня в прокуратуре Киева сообщили, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.