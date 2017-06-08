Центр Киева перекроют из-за торжеств по случаю введения безвиза

По случаю введения безвизового режима со странами Евросоюза в Киеве готовят торжества, ради которых ограничат движение транспорта. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Со вчерашнего дня и до 14 июня на Европейской площади для авто закрыли одну полосу под Украинским домом, а уже завтра вечером движение по Европейской площади и прилегающим кварталам остановят полностью до утра воскресенья.

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Кроме того, все выходные автомобили не будут пускать на Крещатик, ул. Владимирскую и Софиевскую площадь.

Напомним, что безвизовый режим с Европейским Союзом для граждан Украины заработает в ночь на 11 июня.