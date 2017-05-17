В АП назвали дату, когда безвиз для Украины вступит в силу

Безвизовый режим с Европейским Союзом для граждан Украины заработает в ночь на 11 июня.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев журналистам в Страсбурге.

Он назвал историческим сегодняшнее подписание законодательного акта о предоставлении Евросоюзом безвизового режима для Украины. «В ночь с 10 на 11 июня мы ожидаем, что безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу. И наши граждане смогут с биометрическим загранпаспортом путешествовать», - сказал заместитель главы АП.

По его словам, таким образом будет открыто еще одно измерение свободы. Благодаря Соглашению об ассоциации Украина получила свободное движение товаров, капиталов и услуг, а благодаря подписанию безвиза частично открывается свободное передвижение лиц. «Мы только в начале пути, потому что в дальнейшем у нас цель - обеспечить право наших граждан не только путешествовать с туристической целью, но и возможность учиться, стажироваться и делать бизнес. Это будет еще один дополнительный импульс для дальнейшего проведения реформ», - подчеркнул он.

Елисеев подчеркнул, что украинская власть не останавливается на достигнутом, и впереди еще много задач в вопросе европейской интеграции. «Цель интеграции в ЕС никто не снимал. Но путем не абстрактной, а практической секторальной интеграции», - отметил он.

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По его словам, через подписание Соглашения об ассоциации Украина интегрируется во внутренний рынок ЕС, через подписание документов по безвизу - постепенно интегрируется в пространство свободы, безопасности, юстиции ЕС, через энергетические реформы - продвигается к членству в Энергетическом союзе ЕС. Также целью является постепенная интеграция в сектор цифровой экономики ЕС, к общему авиационному пространству. «Таким образом, мы создадим почву к полноценной интеграции. И после этого должно остаться единственное политическое решение - это членство в ЕС. Это такая евроинтеграционная философия президента», - отметил Елисеев.

По словам заместителя главы АПУ, в настоящее время прорабатывается вопрос и готовится саммит Украина-ЕС. Елисеев надеется, что в ближайшее время будет объявлено о дате его проведения. Он отметил, что на сегодняшних встречах в Страсбурге глава государства скоординирует дальнейшие шаги с руководством ЕС.

«У нас май выдался действительно европейским - безвиз, «Евровидение». Мы ожидаем решения Сената Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации. На сегодняшний день речь идет о голосовании, которое запланировано на 30 мая. Мы очень надеемся, что будет положительное решение», - добавил Елисеев.

Он также заверил в продолжении реформ: «Президент поставил украинской дипломатии, внешнеполитической службе и правительству новые задачи. Ибо задача интеграции в ЕС совпадают с президентской программой. Мы будем двигаться дальше и не останавливаться».

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом.