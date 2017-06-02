Данилко о ситуации вокруг Дорна и Ани Лорак: их подставляют

Украинский артист Андрей Данилко прокомментировал ситуацию вокруг протестов общественности против Ивана Дорна и Ани Лорак.

"Я заступался! И я считаю, что это ужасные истории, когда обвиняют артистов, – их подставляют! Спрашивать мнение о политике у артистов, мне кажется, не очень правильно… Спрашивайте у политиков!" - выразил он возмущение в интервью ПЛ.

Данилко вспомнил, как был в Москве и видел, как эти кадры подают там. "Когда идет мама Ани Лорак, у нее вырывают цветы, начинают топтать, стоит эта группа придурков", - рассказал артист.

По его словам, данная ситуация - не новая, она началась с него еще в 2000 году, когда стояла толпа от какой-то там партии с плакатами: "Сердючка – московська підстілка".

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"Люди идут на концерт, а им реально портят настроение. И я не понимаю, почему полиция не реагирует на такие выходки. Почему двадцать человек решают, идти людям на концерт или не идти?" - объяснил свою позицию Данилко.

Также он прокомментировал выступления украинских артистов в России.

"Вы понимаете, когда проводят такую аналогию: "Вот представляете, если бы Клавдия Шульженко поехала выступать в оккупированный немцами Минск…" Не путайте одно с другим… не путайте х** с пальцем", - заявил певец.

"На мой взгляд, это абсолютно необычная ситуация. И, конечно, я приезжал… редко там бываю, к сожалению… я участвую в мероприятиях, где и русские, и евреи, абсолютно разные люди, которые действительно переживают", - добавил Данилко.

Он подчеркнул, что это очень сложная ситуация, и он не знает, как на все это реагировать.

"Конечно, я против оккупации Крыма и против войны, которая происходит. И мы не знаем, что на самом деле происходит. Столько подмен, столько каких-то манипуляций. Я не знаю, но я очень сильно расстраиваюсь из-за этого. А в том жанре, в котором мы работаем, это очень трудно…"- подытожил артист.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, концерт Ивана Дорна в Одессе отменен. Но в то же время артист не отказывается выступать в Украине. "Несмотря на разного рода провокации, я планирую выступать на родине. Я буду выступать, пока есть люди, которые любят мою музыку", - сказал Дорн.