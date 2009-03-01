Швейцарцы научат Днепропетровск не ошибаться во время Евро-2012

Представители власти города Берна (Швейцария) проведут в Днепропетровске бесплатные тренинги по подготовке города к проведению футбольного Чемпионата Европы 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, Днепропетровск в 2008 г. установил отношения с Берном. В рамках этих взаимоотношений делегации Днепропетровска осуществили несколько визитов в швейцарский город с целью получения опыта по организационной подготовке и проведению спортивных мероприятий международного уровня.

«Днепропетровску переданы детальные справочники, карты, видеоматериалы о проведении в Швейцарии финальной части Чемпионата по футболу Евро-2008. Мы тщательным образом будем изучать эти материалы с целью избежания организационных ошибок во время Евро-2012 в нашем городе», - отметил И.КУЛИЧЕНКО.