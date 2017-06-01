"Пела и будет петь": Лобода собралась с концертом в Харьков, ее продюсер кланяется за поддержку в сети

Скандальная украинская певица Светлана Лобода собралась выступить в Харькове.

Об этом свидетельствует пост ее продюсера Нателлы Крапивиной в Instagram.

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"Буквально за пару дней нас поддержали более 50 тысяч человек. Я благодарю и низко кланяюсь каждому неравнодушному! Друзья, я вас уверяю, мы пели поем и будем петь в Украине как и в других странах мира. И уже очень скоро увидимся в Харькове!" - написала она.

Продюсер отметила, что 31 мая в интернете прошла акция в поддержку Лободы, в которой активное участие взяли жители Одессы, Харькова и Киева.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 28 мая активисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе. После срыва концерта Лободы активисты "Правого сектора" пообещали устроить "горячий" прием Ивану Дорну. Позже стало известно, что певец сообщил об отмене концерта.