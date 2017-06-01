Украинский суд оправдал экс-"министра угля ЛНР"

Кременской районный суд в Луганской области оправдал горняка Сергея Баранова, который в "ЛНР" был "министром угольной промышленности и энергетики". Об этом сообщает "5 канал".

Главным аргументом стало то, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности Баранова к созданию террористической группировки. В суде Баранов и его защита доказали, что "министром" он стал вынужденно под дулами автоматов.

"Суд судил Баранова Сергея Александровича по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Признать не виновным и оправдать из-за недоказанности совершения им этих уголовных правонарушений", - зачитала решение судья Кременского районного суда Валерий Ковалев.

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При этом прокуроры требовал лишить свободы подсудимого на 10 лет. Прокуратура уже заявила, что будет оспаривать это решение в апелляционном суде.

Отмечается также, что за 26 месяцев следственных действий и пребывания за решеткой дважды менялись прокуроры и четыре раза - состав судейской коллегии.

На YouTube также доступно видео, где "министр угольной промышленности ЛНР", рассказывает о состоянии отрасли и организации работы предприятий.

Справка УНИАН: Баранов возглавил созданное боевиками для незаконного присвоения украинских угольных ресурсов «министерство» в мае 2014 года при поддержке тогдашнего «главы ЛНР» Болотова. К концу августа 2014 руководил угольными предприятиями на временно оккупированной территории Украины в интересах НВФ.