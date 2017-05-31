"Воля" объяснила ситуацию с блокировкой ВКонтакте, Яндекс и mail.ru в Крыму

Дочернее предприятие компании "Воля" ООО "Телесвит" временно заблокировало для своих пользователей на территории Севастополя доступ к ресурсам Яндекс, mail.ru и ВКонтакте. Об этом сообщили в техподдержке "Воли", передает "Экономическая правда".

В компании отметили, что указанные услуги сейчас заблокированы, но в ближайшее время будут работать.

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На вопрос о том, работает ли провайдер "Воля" на территории оккупированного Крыма, в техподдержке ответили: "Нет. Это представитель компании "Воля" "ООО Телесвит".

"Доступ был ограничен, но сейчас ведутся работы по разблокированию этих сервисов", - отметили в "Воле".

Ранее СМИ сообщали, что 31 мая компания "Воля", которая работает на территории оккупированных Севастополя и Крыма под названием "Телесистемы", выполнила указ президента Украины Петра Порошенко и заблокировала для своих пользователей на территории Севастополя доступ к ресурсам Яндекс, Мейл.Ру и ВКонтакте.