Киево-Могилянская академия отмечает 391-ю годовщину

16-го октября Киево-могилянская академия отмечает свою 391-ю годовщину. Однако торжества в украинском храме науки начнутся уже сегодня праздником печатного слова.

В традиционной ярмарке украинской книги примут участие 25 издательств. А завтра в актовом зале университета соберутся представители студенчества и преподавательского состава. После торжеств состоится общеакадемическое угощение кулешом и пивом. Хмельной напиток здесь разрешено пить и продавать всего один раз в году – в День Академии. Традиционно здесь будет ходить своя валюта – "брюх", обменивать ее будут в специальных обменных пунктах. За эту валюту можно будет покупать и сувенирную продукцию.

5 канал