Голые ягодицы Седюка на Евровидении: прокуратура направила в суд обвинительный акт

Киевская местная прокуратура № 4 направила в Днепровский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Виталия Седюка, который оголил ягодицы на сцене во время выступления Джамалы в рамках финала международного песенного конкурса "Евровидение-2017" 13 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Она напомнила, что Седюк был задержан правоохранителями 13 мая после своей скандальной выходки.

Максимец заметила, что органом следствия его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). "Теперь - слово за судом", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, после совершения преступления в отношении Седюка было открыто уголовное производство по ч. 1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что Седюку грозит пять лет лишения свободы. "Был задержан охраной конкурса, с участием полиции, оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст. 208 УПК Украины задержан на 72 часа до суда, который изберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы", - сообщил Аваков.

Министр добавил, что таким образом Седюк решил реализовать свое хобби. "Во время выступления нашей Джамалы, по его словам, он решил реализовать свое хобби, потому что "неофициально работает провоцирующим журналистом", - отметил Аваков.

15 мая Днепровский райсуд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства, которая будет действовать до 12 июля. Суд обязал Седюк не покидать без уведомления следователя пределы Киева, являться по первому вызову в органы следствия, сдать на хранение паспорта, разрешающие выезд за пределы Украины. Также суд предупредил Седюка о том, что в случае невыполнения возложенных на него обязательств мера пресечения ему может быть изменена на более жесткую.