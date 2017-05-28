Джамала впервые прокомментировала обнаженные ягодицы Седюка на Евровидении-2017 (видео)

Украинская звезда Джамала впервые прокомментировала выходку скандального пранкера Виталия Седюка во время ее выступления в финале Евровидения-2017, передает ТСН.

Как известно, тогда Седюк выбежал на сцену к Джамале и обнажил ягодицы. Однако тогда певица не растерялась и даже не подала вида, что что-то произошло. Сложилось впечатление, будто артистка вообще не заметила ягодиц Седюка.

"Я все увидела. Я вам больше скажу. Он испугался больше, что мне просто все равно. Я себе пою свою песню, несу свой месседж, который мне нужно. Кажется, что у него была какая-то нотка, он как будто не понял, почему я не испугалась. Я делала свое дело. У меня премьера песни. Я пою в камеру, я делаю свою работу", - прокомментировала инцидент Джамала.

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Сама певица считает, что слишком обвинять одиозного пранкера не стоит. Зато у звезды много вопросов к охране.

"А вот что делала охрана, которой было очень много, что она делала в этот момент, для меня это вопрос и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить и прочее. Вот к охране и к организаторам у меня есть много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они – нет. Они не защищали меня. Там была сотня охраны. Они дали ему 30 секунд оббежать, побежать. Это очень плохой момент, который нужно выяснить, кто же виноват. А виновный есть. И не пранкер. Аваков говорил: "Нужно посадить...", – не надо. Не надо вешать на него все грехи. Вы провтыкали и вы должны отвечать за это", - отметила Джамала.

Как сообщал УНИАН, во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эту выходку показали в прямом эфире финала Евровидения-2017. Охрана быстро среагировала и забрала Седюка со сцены, после чего, по словам министра внутренних дел, его отвезли в СИЗО. 15 мая Днепровский суд Киева избрал меру пресечения пранкеру в виде личного обязательства.