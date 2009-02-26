Начальник метрополитена Киева заверяет, что в метро свет не выключат

Начальник Киевского метрополитена Петр МИРОШНИКОВ заявляет, что столичное метро не останется без электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он отметил: «Заверяю всех киевлян и гостей столицы, которые пользуются услугами метрополитена, что мы сделаем все возможное, чтобы финансовые неурядицы не отразились на качестве перевозок».

По словам П.МИРОШНИКОВА, сразу после принятия бюджета Киева на 2009 год столичный метрополитен начнет гасить долги за потребленную электроэнергию перед АЭК «Киевэнерго».

«Хочу отметить, что долг за потребленную электроэнергию образовался из-за недополучения необходимых средств. С ноября 2008 года мы перестали получать субвенцию из госбюджета на перевозку пассажиров определенных категорий, предусмотренную действующим законодательством», – заметил начальник столичного метрополитена.

П.МИРОШНИКОВ также отметил, что, невзирая на сложные экономические условия, безопасность и качество перевозки пассажиров в столичной подземке останутся на самом высоком уровне.

«Киевский метрополитен, как и все остальные предприятия коммунального и государственного подчинения, в условиях финансового кризиса вынужден планировать свою работу с учетом экономии определенных ресурсов. Но это никоим образом не касается тех ресурсов, которые касаются комфортного и безопасного перемещения пассажиров», – сообщил П.МИРОШНИКОВ.

Он подчеркнул, что объемы экономии на предприятии напрямую будут зависеть от суммы компенсации метрополитену за перевозку пассажиров льготных категорий, которая должна быть предусмотрена бюджетом на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ заявил, что АК «Киевэнерго» не исключает ограничения с 1 марта электроснабжения до уровня экологической брони коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в случае непогашения задолженности за февраль. Он уточнил, что речь идет о задолженности в размере около 5,5 млн. грн.