В Киеве на 30% вырос уровень уличной преступности

В последнее время в Киеве на 30% увеличился уровень уличной преступности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил начальник ГУ МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.

«Уличная преступность увеличилась на 30%. Это, в частности, завладение средствами в залах игровых автоматов, торговых учреждениях, где нет охраны», - сказал В.ЯРЕМА.

Он заметил при этом, что, в первую очередь, немалое количество преступлений в столице совершают приезжие.