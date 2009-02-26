В Киеве на 30% вырос уровень уличной преступности
14:06, 26 февраля 2009Общество
2993
Немало преступлений совершают приезжие
В последнее время в Киеве на 30% увеличился уровень уличной преступности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил начальник ГУ МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.
«Уличная преступность увеличилась на 30%. Это, в частности, завладение средствами в залах игровых автоматов, торговых учреждениях, где нет охраны», - сказал В.ЯРЕМА.
Он заметил при этом, что, в первую очередь, немалое количество преступлений в столице совершают приезжие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter