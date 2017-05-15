Обнажившего ягодицы в финале Евровидения Седюка отпустили под личное обязательство

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства пранкеру Виталию Седюку, который обнажил ягодицы на сцене во время финала «Евровидения-2017» 13 мая. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил сегодня следователь-судья Днепровского райсуда, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

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«Суд постановил: избрать Седюку меру пресечения в виде личного обязательства ... Постановление обжалованию не подлежит», - говорится в решении суда.

Мера пресечения будет действовать до 12 июля.

Суд обязал Седюка не покидать без уведомления следователя пределы Киева, являться по первому вызову в органы следствия, сдать на хранение паспорта, которые позволяют выезд за пределы Украины. Также суд предупредил Седюка о том, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей мера пресечения ему может быть изменена на более жесткую.

Во время выступления Джамалы Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эта выходка попала в прямой эфир финала Евровидения-2017. Охрана быстро среагировала и забрала Седюка со сцены.

Как сообщал УНИАН, в отношении Седюка было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Седюку грозит пять лет лишения свободы.

«Был задержан охраной конкурса, с участием полиции, оказал сопротивление при задержании. В порядке ст. 208 УПК Украины задержан на 72 часа до суда, который изберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч. 3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы», - сообщил Аваков.

Министр добавил, что таким образом Седюк решил реализовать свое хобби.

«Во время выступления нашей Джамалы, по его словам, он решил реализовать свое хобби, потому что «неофициально работает провоцирующим журналистом», - отметил Аваков.