Милиция задержала еще двух членов банды «Капитошки»

В результате спецоперации работников Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины задержаны еще два активных участника бандформирования Александра КАПИТОНОВА по прозвищу «Капитошка»: Владимир (1968 г.р.) и Федор Г. (1966 г.р.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, 15 января 2009 года Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины объявило их в розыск по уголовному делу, возбужденному по признакам ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также участникам бандгруппы инкриминируют ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.129 (угроза убийства), ч.2 ст.279 (захват транспортного предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса.

По данным оперативников ГУБОП, Владимир и его адвокатская контора осуществляли юридическое сопровождение рейдерских захватов бандугруппировки «Капитошки». В частности, через коррумпированные связи в судебных органах и исполнительной службе они способствовали рейдерскому захвату столичного торгово-офисного комплекса «Веста». В настоящее время Владимир арестован.

Бывший военный Федор Г. по прозвищу «Гоша», по данным следствия, координировал силовые атаки на предприятия и подыскивал боевиков. Сотрудники ГУБОП задержали его в столичном кафе неподалеку от штаб-квартиры банды на улице Шота Руставели. 23 февраля Печерский райсуд Киева избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Согласно информации Генпрокуратуры, в течение 2006-2008 гг. банда А.КАПИТОНОВА совершила свыше 5 нападений на прибыльные предприятия и учреждения разных форм собственности. Кроме торгово-офисного комплекса «Веста» и административного дома госпредприятия Министерства транспорта и связи Украины, бандитским атакам были подвержены предприятия ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», ОАО «Черкассыгаз» и управление земельных ресурсов Киево-Святошинского района Киевской области.

Объекты нападений злоумышленники подыскивали предварительно, затем искусственно создавали имущественный спор, фальсифицируя документы, а также принятые на их основании решения судов. Банда совершала силовые захваты, не ожидая обжалования судебных постановлений, или же замалчивая, что такие решения уже отменены. У настоящих владельцев или их представителей вымогатели требовали имущество, деньги или имущественные права за прекращение преступных действий. К совершению отдельных преступлений привлекались до 400 человек, которые использовали оружие с резиновыми пулями, бейсбольные биты, взрывные пакеты, дымовые шашки, бутылки с бензином, бронежилеты, защитные шлемы и щиты, бойцовские собаки и тому подобное.

В прошлом году в результате спецопераций ГУБОП и Генпрокуратуры были арестованы два фигуранта уголовного дела о бандугруппировке - бывший работник правоохранительных органов Валерий С. по прозвищу «Заяц» и Александр ПЛАСТОВЕЦ - второй по влиянию человек в банде, который занимался финансовыми и юридическими вопросами, так называемого Первого рейдерского синдиката.

В настоящее время в розыске остаются двое участников бандитского формирования: А.КАПИТОНОВ и Сергей ГАЛИЦКИЙ. ГУБОП напоминает, что за информацию, которая поможет установить их местонахождение, установлено вознаграждение в 50 тыс. грн. Конфиденциальность гарантируется. Контактные телефоны: 461-18-34, 461-16-01.