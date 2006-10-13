В Ивано-Франковске облили краской мемориальную доску лидера ОУН

Накануне празднования 64-й годовщины образования Украинской повстанческой армии в Ивано-Франковске совершен акт вандализма над мемориальной доской лидера Организации украинских националистов Степана Ленковского.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской городской организации Конгресса украинских националистов, мемориальную доску С.Ленковского облили белой краской.

В офисах правых организаций города заявляют, что этот акт вандализма совершили люди, которым отвратительно все украинское. Однако они не исключают и сугубо хулиганских мотивов этого поступка.

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.

Справка УНИАН. С.Ленковский был активным участником националистического движения. В июле 1941 года его как одного из инициаторов провозглашения Украинского государства во Львове арестовали и заключили в тюрьму в концлагере «Освенцим». В послевоенное время он проживал в Германии, где издал достаточно много научных работ по теории украинского национализма. После гибели Степана Бандеры возглавлял провод Организации украинских националистов.