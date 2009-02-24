В Киеве нашли подпольный склад водки

Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Соломенском районе Киева совместно с СБУ обнаружили в столице подпольный склад алкогольных напитков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в г. Киеве, на складе были обнаружены около 30 тысяч бутылок водки, преимущественно таких марок как «Пшеничная», производства одного из заводов Донецкой области.

Во время осмотра возникли сомнения относительно происхождения марок акцизного сбора, которые были наклеены на водочную продукцию. Водка также оказалась подделкой. Смесь изготовлялась кустарным способом, путем разведения этилового спирта водой.

Бутылки обклеивались фальшивыми марками акцизного сбора, а партии товара направлялись в торговые точки столицы.

Водка общей стоимостью свыше 400 тысяч гривен изъята. Владелец товара устанавливается. Ведется следствие.