Газпром беспокоится, что не получит с Украины деньги за февраль

Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник рассмотрит вопрос о состоянии расчетов за природный газ со стороны хозяйствующих субъектов Украины и стратегии "Газпрома" в отношениях с "Нафтогазом Украины", говорится в сообщении российского газового холдинга.

Нафтогаз Украины, пишет РИА "Новости", 19 февраля заявил о возможном ухудшении ситуации с расчетами с "Газпромом" в результате катастрофического роста задолженности украинских предприятий коммунальной теплоэнергетики. По данным "Нафтогаза", всего эти предприятия задолжали ему 4,567 миллиарда гривен (575 миллионов долларов).

Согласно контракту, Украина должна рассчитываться за полученный газ не позднее седьмого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен газ. В противном случае "Газпром" вправе требовать стопроцентной предоплаты.