Литвин: мы не можем ориентироваться на традиционные источники энергии

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН уверен, что ВР на законодательном уровне обеспечит благоприятные условия для инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЛИТВИНА с делегацией компании «Биогазпром» (Швеция) во главе с председателем Наблюдательного совета компании «Биогазпром», генеральным директором Шведской энергетической ассоциации Йоргеном АНДЕРССОНОМ.

Председатель ВР отметил, что к внедрению альтернативных источников энергоснабжения «побуждает экономическая ситуация, проблемы с обеспечением энергоносителями и перспективы нашей жизни». «Мы не можем ориентироваться на традиционные источники энергоснабжения. Мир должен делать ставку на возобновляемые источники энергии, - сказал В.ЛИТВИН. - И мы также должны думать, что мы оставим в наследство потомкам».

Он выразил заинтересованность украинской стороны в сотрудничестве со Швецией в этой сфере, подчеркнув, что нынешняя встреча «позволит выйти на новый уровень взаимоотношений». По словам В.ЛИТВИНА, Верховная Рада Украины должна обеспечить такое сотрудничество на законодательном уровне, создав благоприятные условия для осуществления инвестиций в экономическом и правовом аспектах. Председатель ВР также выразил убеждение, что соответствующие проекты сотрудничества «приобретут массовый характер».

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Украине Стефан ГУЛЛГРЕН, который принял участие во встрече, заявил о готовности его страны поделиться опытом в сфере введения возобновляемых источников энергии и правового сопровождения соответствующих проектов.

В этом контексте С.ГУЛЛГРЕН напомнил, что Правительство Швеции недавно утвердило стратегию сотрудничества с Украиной в энергетической сфере на следующие пять лет, которая содержит два направления, в том числе эффективное использование энергии и защиту окружающей среды. Он также выразил готовность шведской стороны предоставить консультации по адаптации соответствующего отечественного законодательства к европейским стандартам.

Председатель Наблюдательного совета компании «Биогазпром» отметил, что Швеция является лидером в сфере энергосберегающих технологий и производства возобновляемых источников энергии, и заявил о готовности его страны поделиться соответствующим опытом и осуществить инвестиции в Украину.

Й.АНДЕРССОН заявил, что шведские компании, которые работают в этой сфере, готовы реализовать в Украине так называемый «желто-голубой проект»: проекты по энергосбережению и строительству предприятий по переработке бытового мусора и производства биогаза.

«Биогазпром», сказал Й.АНДЕРССОН, также готов привлечь средства Европейского инвестиционного банка в реализацию в Украине энергетических проектов, подчеркнув важность создания прозрачной правовой основы для их введения.

Член правления компании «Биогазпром» Бо РОНАНДЕР в своем выступлении отметил, что Швеция готова привлечь в отмеченные проекты на развитие энергетической сферы в Украине инвестиции в размере 20 млрд. евро. По его мнению, учитывая значительное количество первичного сырья в Украине, есть возможность построить много заводов по производству биогаза. Б.РОНАНДЕР также отметил важность модернизации соответствующей инфраструктуры, подчеркнув, что этот вопрос можно было бы решить при содействии местной власти.

«Наша цель – ниже цена за энергию», - заявил Б.РОНАНДЕР, подчеркнув, что при условии реализации указанных проектов цена на энергоносители для заказчика может быть снижена на 40%.

Подытоживая, Председатель ВР отметил, что в парламентских комитетах разрабатываются законодательные акты, направленные на поддержку энергосберегающих проектов. По его словам, до их окончательного принятия необходимо провести консультации с мэрами городов, чтобы эти проекты были реалистичными.

В.ЛИТВИН сообщил, что вынесет обсуждение этого вопроса на заседание консультативно-совещательного совета при парламенте. «Я понимаю, что инвестиции обязательно придут, когда мы будем иметь четкую программу и уверенность в ее выполнении. От «Биосистем Украина» мы ожидаем четкого бизнес-проекта», - сказал спикер.