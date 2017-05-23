В Украине стартует ВНО: все, что нужно знать абитуриентам и их родителям (видео)

Первым абитуриенты будут сдавать тест по украинскому языку и литературе.

Вход участников к пунктам тестирования будет происходить при наличии необходимых документов - сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

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В случае отсутствия оригиналов или копий этих документов абитуриент до пункта прохождения ВНО не допускается.

Результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку, литературе, иностранных языкам и математике объявят не позднее 15 июня 2017 года.