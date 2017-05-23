Сегодня в Украине начинается основная сессия ВНО

В Украине во вторник, 23 мая, начинается основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"Тестированием по украинскому языку и литературе начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2017 года. Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания – 11:00", - говорится в сообщении.

В УЦОКО напомнили, что вход участников к пунктам тестирования будет происходить при наличии следующих документов: сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

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В случае отсутствия сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или предъявления копий этих документов абитуриент к пункту прохождения ВНО не допускается.

На выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы – 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104. Результат выполнения теста будет засчитан выпускникам общеобразовательных учебных заведений как оценка государственной итоговой аттестации.