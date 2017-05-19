В Житомире началось празднование Дня Европы

В Житомире сегодня началось двухдневное празднование Дня Европы. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, торжества начались в Доме украинской культуры.

По этому случаю там состоялся официальный прием с делегациями городов-побратимов Житомира. Поздравил почетных гостей Житомирский городской голова Сергей Сухомлин: "Поздравляю наши города-побратимы, представители которых посетили Житомир. Мы меняемся в европейском направлении. Спасибо за это вам, наши дорогие гости. Надеюсь, что знакомство с Житомиром подарит вам много нового и у вас будут самые лучшие воспоминания из Житомира",- сказал он в приветственном слове.

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В рамках празднования Дня Европы, который пройдет в Житомире сегодня и завтра, в город приехали официальные делегации из городов Кутаиси (Грузия), Монтана (Болгария), Плоцк (Республика Польша), Бытом (Республика Польша), и тому подобное.

Во время официального приема участники поздравили Житомир и Украину с принятием окончательного решения о безвизовом режиме для Украины. Также гости и руководство города обменялись сувенирами на память о Дне Европы в Житомире.

Сейчас в 18 часов на площади Королева в центре города уже начался концерт. Планируется, что в нем примут участие артисты Силезской оперы (Республика Польша) в сопровождении Симфонического оркестра "Lords of the Sound" (г. Киев), актеры Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Кочерги и другие исполнители.