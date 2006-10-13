За убийство российского журналиста украинец получил три года

К трем годам лишения свободы приговорил суд гражданина Украины, обвиняемого по делу об убийстве корреспондента телеканала «ТВ Центр» Вячеслава Акатова.

«Мытищинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве специального корреспондента программы «Деловая Москва» телеканала «ТВ Центр» Вячеслава Акатова», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По словам представителя прокуратуры 19-летний гражданин Украины, уроженец Луцка Павел Гордийчук приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Установлено, что Гордийчук познакомился с Акатовым через Интернет и 21 мая 2006 года приехал в Москву по его приглашению. В квартире Акатова в Мытищах между ними возникла ссора, в ходе которой Гордийчук несколько раз ударил журналиста утюгом, а затем гантелями. После содеянного Гордийчук уехал в Украину, где и был задержан», - уточнили в прокуратуре.

Тело убитого журналиста было обнаружено 27 мая в квартире в Мытищах, которую снимал Акатов.

Преступление было раскрыто «по горячим следам».

«Основная версия - убийство на бытовой почве - нашла свое подтверждение в ходе расследования. Уже через три дня по телефонной карте убийцы его данные стали известны оперативникам, а еще через день Гордийчук был задержан», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

При вынесении приговора суд счел вину подсудимого в инкриминируемом преступлении полностью доказанной.

«В то же время, с учетом признания им своей вины, раскаяния в содеянном, а также противоправных и аморальных действий потерпевшего, суд назначил Гордийчуку наказание более мягкое, чем предусмотрено санкцией части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство)», - добавили в прокуратуре.

Обком со ссылкой на Главред