Пожар в зернохранилище уничтожил 50 тонн ячменя и трактор

В селе Рожична Оратовского района Винницкой области в результате пожара в зернохранилище сгорело 50 тонн ячменя и 5 тонн гречихи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

Пожар произошел 18 февраля около 23.20 в одноэтажном здании зернохранилища одного из фермерских хозяйств области. В зернохранилище находилось 150 тонн ячменного зерна, 8 тонн гречихи, а также трактор Т-70.

Пожар заметил сторож зернохранилища и вызвал сотрудников МЧС и пожарных. Через 15 минут, когда прибыли спасатели, пламенем уже была охвачена крыша всего здания. Пожарные ликвидировали пожар в 3 часа ночи 19 февраля.

В результате пожаром было уничтожено 50 тонн ячменного зерна и 5 тонн гречишного, также повреждены трактор Т-70, крыша и стены площадью 1200 кв. м., 100 тонн ячменного и гречишного зерна.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при монтировании и эксплуатации электросети.