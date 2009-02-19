В Черновцах сожгли Mercedes депутата

На стоянке во дворе многоэтажного дома на улице Главной в Черновцах сгорел автомобиль «Мерседес-Бенц», который принадлежал депутату областного совета от БЮТ Игорю ЖИЖИЯНУ. Неизвестный злоумышленник, разбив стекло задней левой дверцы машины, вбросил в салон канистру с горючим и поджег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом случае сегодня сообщил ряд черновицких СМИ.

«Я в это время находился на отдыхе в горах. Машина очень обгорела, очень жаль. А еще до этого поджога неизвестные на протяжении последних двух недель звонили по телефону на домашний телефон моей бывшей жены, с которой проживает и наша малолетняя дочь. Причем, абонент не говорил, а только молчал. Теперь понимаю, что поджог машины и эти телефонные звонки составляют реальную угрозу для моих родных и меня», - заявил И.ЖИЖИЯН газете «Молодий буковинець».

По словам потерпевшего, упомянутые эксцессы произошли после того, как он недавно «обнародовал заявления избирателей», в которых они обвиняли одного из депутатов Черновицкого областного совета, тоже члена фракции БЮТ, в «коррупции и злоупотреблении депутатскими полномочиями».

«Я официально обратился к прокурору области и в областное управление СБУ с требованием найти виновников и обеспечить охрану моей бывшей жены и дочери, потому что считаю, что эти противоправные действия в отношении меня связаны с осуществлением мной депутатских полномочий», - сказал И.ЖИЖИЯН.

По факту поджога автомобиля депутата Черновицкое городское управление Главного управления МЧС в области постановило возбудить уголовное дело и направило соответствующие документы прокурору Першотравневого района Черновцов, оценив нанесенный ущерб в 80 тысяч гривен.