Украинцы из-за кризиса уже начинают экономить на еде (опрос)

Три четверти граждан Украины из-за кризиса уже ограничили расходы на питание.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской исследовательской компанией GFK по заказу Национального института стратегических исследований. Результаты исследования представил на пресс-конференции в УНИАН директор института Юрий РУБАН.

На вопрос, “пришлось ли вам или вашей семье ограничить расходы на питание в результате экономического кризиса?”, 63% опрошенных ответили “да”, 19% - “нет”, 12% - “скорее да”, 6% - “скорее нет”.

Кроме того, 47% респондентов указали, что в январе им задерживали выплаты из госбюджета зарплат, пенсий, стипендий или других соцвыплат.

Обострения кризиса в течение последнего месяца почувствовали 90% опрошенных.

Кроме того, 67% опрошенных не верят, что тарифы на коммунальные услуги для населения в 2009 году не будут повышаться, 13% - “скорее нет”, 8% - верят, 7% ответили “скорее да”.

Опрос проведен методом телефонного интервью. Всего опрошено 600 респондентов Максимальная возможная погрешности составляет 4%. Опрос проведен 10-12 февраля.