Евровидение-2017: стало известно, сколько будут стоить выступления украинских звезд в перерывах конкурса

На сайте публичных закупок Prozorro появилась информация о том, сколько будут стоить организаторам "Евровидения" выступления украинских звезд Джамалы, Русланы и группы ONUKA.

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Самым дорогим оказалось выступление Джамалы - Физическое лицо-предприниматель Джамаладинова Сусана Аминовна получит 985 500 гривень.

Победительница "Евровидения-2004" певица Руслана за выступление в интервальных актах финала должна получить 393 652 гривень.

За совместное выступление с Национальным академическим оркестром народных инструментов, солистка группы ONUKA (ФЛП Жижченко Наталья Александровна) получит 45 тысяч гривень, еще 45 тысяч планируют заплатить оркестру, и почти 23 тысячи – совладельцу проекта ONUKA и мужу Наты Жижченко Евгению Филатову за мастеринг и пост-продакшн.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Украину прибыли почти 400 участников «Евровидения-2017» и членов их команд.

62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре.