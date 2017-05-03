Евровидение-2017: организаторы обнародовали имена членов международного жюри

Организаторы "Евровидения-2017" обнародовали имена членов международного жюри от каждой страны-участницы, передает ТСН.

Так, в этом году от Украины оценки конкурсантам выставят поэт Юрий Рыбчинский, призер конкурса "Детское Евровидение-2013" София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин.

Голос жюри составляет 50 процентов от общего результата голосования в конкурсе. Таким образом жюри на 50% влияют на результаты песенного соревнования.

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Традиционно, музыкальные судьи соберутся вместе, чтобы посмотреть вторую генеральную репетицию, каждый из жюри выставит оценки в прямом эфире на спутниковом телеканале.

Каждый член жюри должен оценить участника, номер, вокал и песню. После их голосования Европейский вещательный союз получит баллы от жюри.

Рейтинг жюри Евровидения, в сочетании с телеголосованием, будет объявлен спикерами из каждой страны в ночь финала в прямом эфире. В этом году система голосования останется такой же как была и в прошлом году. Поэтому жюри и телезрители объявят свои баллы отдельно друг от друга, чтобы показать зрителям, кто как проголосовал. Баллы будут определены соотношением 50/50 от жюри и телезрителей.