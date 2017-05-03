В Киев уже прибыли делегации из 36-ти стран-участниц "Евровидения"

В Киев уже прибыли делегации 36 стран-участниц международного песенного конкурса «Евровидение-2017», 27 конкурсантов уже провели репетиции на главной сцене.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Twitter.

«На Евровидение-2017 уже прибыли делегации из 36-ти стран-участниц, 27 конкурсантов уже провели полномасштабные репетиции на главной сцене», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Украину прибыли почти 400 участников «Евровидения-2017» и членов их команд.

Как известно, 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре.