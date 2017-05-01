В Украину прибыли участники Евровидения-2017 из 20 стран

В Украину прибыли более 200 участников песенного конкурса "Евровидение-2017" из 20 стран.

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе, ее сотрудники интенсивно проводят мероприятия по оформлению участников песенного конкурса на государственной границе.

Читайте такжеФан-зону Евровидения в Киеве показали с высоты птичьего полета (видео)

Отмечается, что в течение трех суток в Украину прибыли более 200 участников и членов команд конкурса почти из 20 стран мира. Больше всего участников пограничники оформили в пунктах пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев". Еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново" в Одесской области.

Предполагается, что основными во время пропуска участников и гостей "Евровидения" будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска. Еще 10% гостей и участников конкурса ожидаются на железнодорожных направлениях.

"Пропуск через государственную границу участников "Евровидения-2017" проходит в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий, таких как "Евро-2012", отметили в ведомстве.

*** 62-й конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.

Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре.