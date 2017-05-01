В оккупированном Крыму начался "мертвый" курортный сезон (фоторепортаж)

19:14, 01 мая 2017
Общество
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Пляжи городов оккупированного Крыма пустые, на улицах популярных курортов тоже малолюдно.

Судак
Судак /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Севастополь
Севастополь /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Первомай в Севастополе
Первомай в Севастополе /  © facebook.com/Andrii Klymenko
1 мая в Ялте
1 мая в Ялте /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Отель ''Ялта-Интурист''
Отель "Ялта-Интурист" /  © facebook.com/Andrii Klymenko
© facebook.com/Andrii Klymenko
Переправа в Керчи
Переправа в Керчи /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Керчь
Керчь /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Феодосия
Феодосия /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Феодосия
Феодосия /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Евпатория
Евпатория /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Алушта
Алушта /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Судак
Судак /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Балаклава
Балаклава /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Коктебель
Коктебель /  © facebook.com/Andrii Klymenko
Коктебель
Коктебель /  © facebook.com/Andrii Klymenko

В сети показали пустые пляжи и улицы курортных городов оккупированного Россией Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Клименко.

На скриншотах с веб-камер показаны улицы и набережные Судака, Севастополя, Алушты, Керчи и Евпатории. Кадры сделаны в день старта курортного сезона, 1 мая.

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"В Евпатории умные чиновники - все веб-камеры на набережной не работают", - рассказал журналист.

Наибольшая активность людей в аннексированном Крыму наблюдается не на пляжах, а из-за первомайских демонстраций.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Теги: #пляжи Крыма#оккупированный Крым