В оккупированном Крыму начался "мертвый" курортный сезон (фоторепортаж)

В сети показали пустые пляжи и улицы курортных городов оккупированного Россией Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Клименко.

На скриншотах с веб-камер показаны улицы и набережные Судака, Севастополя, Алушты, Керчи и Евпатории. Кадры сделаны в день старта курортного сезона, 1 мая.

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"В Евпатории умные чиновники - все веб-камеры на набережной не работают", - рассказал журналист.

Наибольшая активность людей в аннексированном Крыму наблюдается не на пляжах, а из-за первомайских демонстраций.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.