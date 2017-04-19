В России находятся более 2 миллионов украинцев, половина из них - беженцы с Донбасса – МИД РФ

На территории РФ находятся 2,3 млн граждан Украины, из них более миллиона беженцев с Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«По данным ФМС России, структуры, которая занимается этими функциями, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек», - сказала Захарова.

По ее словам, из них более милллиона - беженцы с Донбасса.

Как отметила Захарова, на территории 14 субъектов РФ развернут 31 пункт временного размещения переселенцев, и им оказывается необходимая помощь.

Справка УНИАН. По данным Федеральной миграционной службы РФ на 22 июля 2015 года, в России находились 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн человек покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

До аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе на территории РФ находилось не более 1,5 млн граждан Украины.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.