В Украине объявлено штормовое предупреждение, сообщает сегодня пресс-служба Гидрометцентра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

По имеющейся информации, 12-13 февраля в связи с выходом южного циклона ожидается ухудшение погодных условий: местами сильные осадки, в западных областях в виде снега, в южной части - дождя, на остальной территории - мокрого снега и дождя; усиление скорости ветра - 15-20 метров в секунду; в западных, большинстве северных и центральных областей - местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица, передает АМИ "Новости-Украина".