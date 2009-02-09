В Кременчуге убили призера Кубка мира по дзюдо

В Кременчуге Полтавской области убит призер Кубка мира, призер спартакиады Украины по дзю-до Михаил Тагиров.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении милиции.

По их данным, М.Тагиров был найден сегодня ночью вблизи хутора Пелипенки, возле Кременчуга.

«В тот момент 30-летний спортсмен еще дышал, однако спасти его жизнь врачам не удалось. По предварительным данным, спортсмен вчера отдыхал в одном из увеселительных заведений города, где произошла стычка с посетителями. Где он был после того, как покинул заведение и до того, как его нашел житель хутора, пока неизвестно. Именно в этот промежуток времени он получил травмы», - рассказали в милиции.

У М.Тагирова - ножевое ранение, кровоизлияние и другие травмы.

В милиции заявили, что по данному факту работает следственная группа, созданная из работников городского и районного управления внутренних дел.

По словам тренера спортсмена Василия ВОЛОШИНА, М.Тагиров последний раз выступал в ноябре на чемпионате страны по дзю-до.

Похороны спортсмена состоятся в среду в Кременчуге.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Яворове Львовской области в собственном доме ножевым ударом в сердце был убит 53-летний мастер спорта, трехкратный чемпион мира по метанию молота Юрий Заболотный.

Как сообщил начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, убийцу задержали уже вечером 18 января.

«По подозрению в совершении убийства задержан 58-летний рецидивист (преступное псевдо «Шургалет»), житель города Яворова, имеющий за плечами 20 лет «отсидки» за разбои и грабежи и недавно вышедший из мест лишения свободы. По одной из версий, бывший зек требовал у Юрия Заболотного деньги на приобретение наркотиков, а получив отказ, вонзил жертве нож в сердце. Смерть наступила практически мгновенно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - проинформировал Д.ХАРЧУК.

В свою очередь, компетентный источник в правоохранительных органах сообщил, что убийство Ю.Заболотного могло быть совершено на почве неприязненных отношений между жертвой и убийцей, которые базировались на уголовном прошлом обоих мужчин.

«Юрий Заболотный, который также был известный в определенных криминальных кругах региона под псевдонимом «Помидор», мог стать жертвой криминальных "разборок". После отхода от большого спорта, он начал свою криминальную карьеру в составе известной на территории Западной Украины преступной группировки «Артура», - проинформировал источник. - Экс-чемпион мира «крышевал» наперсточников и кидал во Львове и нескольких райцентрах области".