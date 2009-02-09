Под Лозовой горит склад ядохимикатов: эвакуированы более 400 детей

В Лозовском районе опять чрезвычайная ситуация. Как сообщил председатель Лозовской районной государственной администрации Сергей Зеленский, сегодня, в Екатеривновке около десяти часов утра на складе бывшей фирмы «Сельхозхимия» химикаты начали вступать в реакцию.

На складах хранится приблизительно 15 тонн неопознанных кислотных ядохимикатов. Над складом – большое облако дыма, вокруг кислотный запах. Фирма находится вблизи арсенала, на котором в конце августа взрывались боеприпасы.

Руководство района приняло решение об эвакуации 30 детей из Катериновского детского садика и приблизительно 400 детей из Катериновской школы. Детей вывезли в местный ДК. Сейчас подумывают – не вывезти ли жителей окрестных домов. Тем временем, передвижение по улицам населенного пункта уже ограничили.

Сергей Землянский рассказал, что крыша на складах была повреждена еще летом, во время августовских взрывов на арсенале. Накрыли «химию» рубероидом, но сегодня крыша потекла, химикаты вступили в реакцию.

На месте работает 5 машин МЧС. Сначала спасатели пытались «потушить» склады порошком, сейчас принимают другие меры.

Напомним, что предыдущий раз, когда события под Лозовой стали широко известными, был связан с пожаром и взрывами на складе боеприпасов.

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